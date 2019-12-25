Актер Денис Шведов покинул реалити-шоу "Последний герой"

В команде "Чемпионов" он заменил победителя первого сезона Сергея Одинцова, которого не выпустили из России из-за проблем с законом.

Известный российский актер Денис Шведов завершил свое участие в реалити-шоу "Последний герой. Чемпионы против новичков". Об этом он сам сообщил в своем Instagram.

"Закончился мой цифровой детокс, а вместе с ним и съемки "Последнего героя". Я усох, перезагрузился и встретил новых друзей. Не скучал по соцсетям и другим благам цивилизации. Вот учусь заново печать и постить фотки. Про впечатления и опыт напишу позже", - написал Денис.

39-летний актер заменил победителя первого сезона Сергея Одинцова, которого не выпустили из России из-за проблем с законом. Все это время Шведов провел в команде "Чемпионов" на острове Занзибар.

Стоит отметить, что показ шоу продолжается на телеканале ТВ-3. На данный момент в племени "Чемпионы" за победу сражаются Надежда Ангарская, Елена Барткова, Аида Мартиросян, Александр Матвеев, Димитрий Павлюк, Алексей Полихун и Денис Шведов. Подписчики актера гадают, стал он триумфатором или нет.

Ранее Александр Панайотов сравнил шоу "Маска" и "Точь-в-Точь".

Фото: Instagram / shvedoff_den