61-летнего участника шоу "Последний герой" обвинили в домогательствах

Мужчина извинился за возможные неудобства, которые он мог доставить, и добровольно покинул проект.

В реалити-шоу "Последний герой" на телеканале ТВ-3 разразился скандал. 61-летнего участника проекта Александра Матвеева обвинили в домогательствах.

В новом эпизоде шоу, который вышел на ТВ-3 3 апреля, ведущая Яна Троянова заявила, что Матвеев приставал к выбывшей участнице, победительнице шоу "Пацанки" Анастасии Петровой и другим девушкам. В интервью Петрова откровенно рассказала, что в юности пережила попытку изнасилования, поэтому сложившаяся ситуация еще больше возмутила ее.

В свою очередь Троянова обвинила девушку в бездействии. "Все зло совершается с молчаливого согласия", - заявила ведущая "Последнего героя".

Матвеев опроверг обвинения в домогательстве. "У меня мозгов что ли нет?", - сказал возмущенный мужчина. Он извинился за возможные неудобства, которые мог доставить, и добровольно покинул проект.

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Фото: Instagram / posledniy__geroy