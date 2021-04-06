Участницы шоу "Холостяк" снялись в новом клипе Тимати

Участницы шоу "Холостяк" на ТНТ приняли участие в съемках клипа Тимати на песню "Чокер". Премьера состоялась 28 марта. За это время видеоролик набрал на YouTube более 2 млн просмотров.
В частности, в клипе главного холостяка страны можно увидеть Дарью Погадаеву, Катю Голден, Марию Вебер, Кристину Романову, Кристину Кустову, Адель Вейгель и других девушек, которые пришли на проект побороться за сердце Тимура Юнусова.
"Ты красивая такая, малая
За нами все наблюдают
Наедине со всеми
Мы в объективе камер
Розы оставляют след", - поется в одном из куплетов песни.
Песню "Чокер" Тимати посвятил победительнице проекта. В ней он воспел красоту своей избранницы. Артист сравнил себя и девушку с героями комиксов DC – Харли Квинн и Джокером. Трек возглавит мини-альбом "Шипы и Розы" и станет саундтреком лучшего в истории сезона шоу "Холостяк".
Ранее продюсер "Холостяка" рассказал о новом сезоне с Тимати.
Видео: YouTube / Тимати
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