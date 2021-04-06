Участницы шоу "Холостяк" снялись в новом клипе Тимати

Артист посвятил песню "Чокер" победительнице проекта.

Участницы шоу "Холостяк" на ТНТ приняли участие в съемках клипа Тимати на песню "Чокер". Премьера состоялась 28 марта. За это время видеоролик набрал на YouTube более 2 млн просмотров.

В частности, в клипе главного холостяка страны можно увидеть Дарью Погадаеву, Катю Голден, Марию Вебер, Кристину Романову, Кристину Кустову, Адель Вейгель и других девушек, которые пришли на проект побороться за сердце Тимура Юнусова.

"Ты красивая такая, малая

За нами все наблюдают

Наедине со всеми

Мы в объективе камер

Розы оставляют след", - поется в одном из куплетов песни.

Песню "Чокер" Тимати посвятил победительнице проекта. В ней он воспел красоту своей избранницы. Артист сравнил себя и девушку с героями комиксов DC – Харли Квинн и Джокером. Трек возглавит мини-альбом "Шипы и Розы" и станет саундтреком лучшего в истории сезона шоу "Холостяк".

Ранее продюсер "Холостяка" рассказал о новом сезоне с Тимати.

Видео: YouTube / Тимати