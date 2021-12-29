Стало известно имя первого жениха из нового сезона "Холостяка" на ТНТ

Имя второго холостяка не раскрывается.

Телеканал ТНТ представил первого участника шоу "Холостяк". Им стал 27-летний предприниматель и фермер Александр Гранков. В новом сезоне женихов будет двое.

Александр учился в МГУ и лондонском UCL. Он занимается бизнесом, управляет фермой и конюшней в Подмосковье. Новый участник отметил, что ему не важны известность и статусность девушки. Он пришел на проект на серьезными отношениями.

Я бы сказал, что, наверное, я создан для отношений. Мне очень легко делиться своими чувствами, я откровенно общаюсь. Всегда правдиво отвечаю на любые вопросы. Могу найти общий язык с любым. Хочу, чтобы шоу помогло мне отыскать моего человека, а этому человеку найти меня. Если это случится, будет здорово. Но уже сейчас могу сказать: я буду на проекте жить по своим правилам, буду максимально открытым и искренним. Александр Гранков.

Александр уже знает, кто будет его соперником. По новым правилам давать розу будут не только холостяки, но и девушки.

Шоу вновь будет вести Михаил Белянин. Место съемок стала Мексика. Новый сезон зрители увидят весной.

Фото: предоставлено ТНТ