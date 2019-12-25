Политолог Гуреев объяснил, почему Грузия не будет вновь воевать с Россией

По словам эксперта, грузины сделали выводы из уроков прошлого.

Политолог Данила Гуреев объяснил, почему Грузия не будет вновь воевать с Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, грузины сделали выводы из уроков прошлого. Он подчеркнул, что нынешнее правительство Грузии рассматривает Россию как союзника, но Евросоюз не отступится от своей цели разобщить постсоветское пространство. Гуреев добавил, что стоит обратить особое внимание на страны Центральной Азии и Армению.

Ранее автоюрист заявил, что сокращение числа парковок не заставит отказываться от машин.

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