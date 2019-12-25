Автоюрист заявил, что сокращение числа парковок не заставит отказываться от машин

Эксперт прокомментировал предложение сократить в России число парковочных мест с 2026 года.

Автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что сокращение числа парковок не заставит отказываться от машин. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал предложение сократить в России число парковочных мест с 2026 года. По его словам, подобными мерами убедить людей отказаться от личных автомобилей не получится. Славнов считает, что автовладельцы будут оставлять машины где попало. Он добавил, что автомобили во многих аспектах удобнее общественного транспорта.

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Фото: Piter.tv