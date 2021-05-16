Адвокат Михальчик призвал внимательно проверять реквизиты на квитанциях за ЖКУ

Адвокат Алексей Михальчик призвал внимательно проверять реквизиты на квитанциях за ЖКУ, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, схема с поддельными квитанциями, которые подбрасывают мошенники в почтовые ящики, "сама по себе не нова". Он подчеркнул, что не всегда удается изобразить все реквизиты для обмана. Михальчик посоветовал обратиться в управляющую компанию, чтобы уточнить достоверность реквизитов. Он также заявил, что в них должны быть слова "управляющая компания".
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Фото: Piter.tv
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