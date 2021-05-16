Адвокат Михальчик призвал внимательно проверять реквизиты на квитанциях за ЖКУ

Эксперт подчеркнул, что мошенникам не всегда удается изобразить все реквизиты для обмана.

Адвокат Алексей Михальчик призвал внимательно проверять реквизиты на квитанциях за ЖКУ, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, схема с поддельными квитанциями, которые подбрасывают мошенники в почтовые ящики, "сама по себе не нова". Он подчеркнул, что не всегда удается изобразить все реквизиты для обмана. Михальчик посоветовал обратиться в управляющую компанию, чтобы уточнить достоверность реквизитов. Он также заявил, что в них должны быть слова "управляющая компания".

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Фото: Piter.tv