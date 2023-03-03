На месте ДТП работают скорая помощь и полиция.

Один человек пострадал в ДТП с тремя грузовиками в Москве. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 21 октября на Ленинградском шоссе. По предварительным данным, один из грузовиков съехал на обочину и сбил рекламный щит. Другие два транспортных средства перегородили проезжую часть и наземный пешеходный переход. На месте ДТП работают скорая помощь и полиция.

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Фото: Piter.tv