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Один человек пострадал в ДТП с тремя грузовиками в Москве
Сегодня, 14:27
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Один человек пострадал в ДТП с тремя грузовиками в Москве

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На месте ДТП работают скорая помощь и полиция.

Один человек пострадал в ДТП с тремя грузовиками в Москве. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 21 октября на Ленинградском шоссе. По предварительным данным, один из грузовиков съехал на обочину и сбил рекламный щит. Другие два транспортных средства перегородили проезжую часть и наземный пешеходный переход. На месте ДТП работают скорая помощь и полиция. 

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Фото: Piter.tv

Теги: грузовики, дтп, москва, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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