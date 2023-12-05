Сомнолог посоветовал убирать гаджеты из кровати для хорошего сна

Роман Бузунов рассказал о том, как вернуть себе спокойный сон по ночам.

Для качественного сна важно соблюдать ряд рекомендаций. Особенно это касается быстро возбудимых людей, которые реагируют нарушениями сна на любые волнения. Соответствующее заявление в эфире телеканала "360.ru" сделал российский сомнолог Роман Бузунов. По мнению специалиста, переписки в социальных сетях перед моментом отхода ко сну или чтение онлайн-новостей для организма является информационным ядом. Эксперт посоветовал убрать все возможные гаджеты за час до сна. В том случае, если человек не может уснуть без мобильных устройств, это означает, что у него сформировалась дезадаптивная привычка, от которой нужно отучиваться.

Я всегда пациентам своим говорю, что для того, чтобы хорошо заснуть, вы должны подумать об этом с утра, вы должны соблюдать режим сна, регулярно заниматься физической нагрузкой, ограничить кофеин и не употреблять кофеиносодержащие продукты за восемь часов до сна, обеспечить информационный детокс. Роман Бузунов, эксперт

Дополнительно доктор медицинских наук Сергей Иллариошкин указал на то, что ночные источники света увеличивают вероятность возникновения болезни Альцгеймера.

Петербургские эксперты развеяли мифы о кофе.

Фото и видео: 360.tv