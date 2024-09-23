Петербургские эксперты развеяли мифы о кофе

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-диетолог Татьяна Филиппова, терапевт Александр Александров и директор Музея кофе Федор Малковский развеяли мифы об этом напитке.
Некоторые считают, что кофе вреден для сердца, однако, по словам Татьяны Филипповой, у здорового человека напиток будет оказывать положительный эффект на систему кровообращения. Умеренное количество – две-три чашки в день.
Также существует миф о том, что кофе провоцирует онкологию.
Зерновой кофе не вызывает онкологию, и наоборот благодаря содержанию антиоксидантов и противовоспалительных веществ были исследования, где доказано, что кофе, действительно, уменьшает риск развития рака, особенно рака печени.
Александр Александров, терапевт
Помимо этого, кто-то убежден, что в кофе 0 калорий. При этом, если в него добавляются сахар или сироп, то калорийность напитка увеличивается в разы.
То, как кофе повлияет на сон, решает сорт. Робусту лучше не пить на ночь – в ней кофеина больше 70%. А, например, в арабике кофеина в пять раз меньше – 17-18%.
Есть мнение о том, что кофе вымывает кальций из организма. Это – большое заблуждение, отметила Татьяна Филиппова. Важную роль играет количество потребляемого напитка. К такому свойству кофе приводит употребление 700 миллиграммов и более кофеина.
Помимо этого, стало известно, что кофе не делает зубы желтыми.
Это вообще неправда. Потому что кофе растворяется в воде полностью. Если вы после питья кофе глоточком или двумя глоточками воды ополаскиваете рот, зубы у вас становятся белыми.
Федор Малковский, директор Музея кофе
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