Основатель кофейной компании из Петербурга раскрыл необычные способы ферментации кофе

Несмотря на разнообразие методов, по словам предпринимателя, многие ценители по-прежнему предпочитают естественный вкус бодрящего напитка.

Основатель петербургской кофейной компании Macondo Алехандро Хилон в интервью РИА Новости поделился секретами создания кофе с необычными вкусами. Он рассказал о нескольких способах ферментации, которые позволяют насытить напиток новыми нотками.

В частности, за счёт выдержки в бочках из-под рома кофе приобретает мягкие алкогольные оттенки. Кроме того, некоторые производители ферментируют зёрна на мякоти маракуйи, что придаёт продукту выраженный фруктовый вкус.

Несмотря на разнообразие методов, по словам предпринимателя, многие ценители по-прежнему предпочитают естественный вкус бодрящего напитка. Колумбия, являющаяся одним из мировых лидеров по производству и экспорту кофе, в основном поставляет свою продукцию в страны Северной Америки, Европы и Японии.

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