Эксперт из Роспотребнадзора рассказала, чем заменить сладости

Специалист порекомендовала покупать сухофрукты, орехи и мармелад.

Многие дети и взрослые любят сладкое. Однако конфеты, шоколад, сладкая вата и другие лакомства могут причинить вред здоровью. Эксперт из Роспотребнадзора Наталья Муравьёва рассказала, чем заменить сладости в рационе. Специалист рекомендует обратить внимание на то, что в составе конфет помимо большой дозы сахара присутствуют ароматизаторы, пищевые красители, трансжиры и эмульгаторы. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В Роспотребнадзоре посоветовали покупать сухофрукты: изюм, курагу, чернослив, финики, инжир. Для организма полезны смеси из ягод и тропических фруктов: яблоки, бананы, манго, клубника, вишня, малина, клюква. Не стоит забывать об орехах. Кроме того, можно есть мармелад, потому что он является низкокалорийной сладостью и содержит полезные вещества.

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