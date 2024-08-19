Диетолог рассказал, какую еду не стоит брать на пикник

Во время отдыха на природе нельзя есть яйца и молочные продукты.

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал петербуржцам, какими продуктами можно испортить пикник. Специалист порекомендовал отказаться от соуса. Об этом сообщили в в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Одна бактерия при хороших условиях в течение 10 часов может дать около миллиона копий. А это гигантское количество патогенных микроорганизмов, которые могут вызвать пищевое отравление. Андрей Бобровский, диетолог

В стоп-лист стоит внести все производные молока с огромным количеством микроорганизмов. Кроме того, часто к отравлениям во время пикника приводит плов. Дело в том, что рис содержит бациллус цереус. Патогенная флора размножается, если рис хранить вне холодильника несколько часов. Особенно опасно есть рис "с душком" на жаре.

Отличным соратником патогенных бактерий является сахар, которого очень много в арбузе. Этот плод нужно прятать от солнца в прохладном и темном месте.

От утренней яичницы или омлета, приготовленных на костре, лучше вообще отказаться, добавил медик.

Ранее мы писали, что спрос на медработников в Петербурге вырос на 30% с начала года.

Фото: Pxhere