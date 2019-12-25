Спрос на медработников в Петербурге вырос на 30% с начала года

В июле на одну вакансию врача приходилось всего 2,3 резюме.

В Петербурге наблюдается острый недостаток медицинских кадров. За прошедший год спрос на медицинский персонал возрос на 28%, по информации издания "Ведомости Северо-Запад".

Особенно ощущается дефицит работников младшего и среднего звена. За первые семь месяцев текущего года работодатели разместили примерно 5,6 тысяч вакансий для медсестер и медбратьев. Также наблюдается рост потребности в педиатрии, где количество вакансий увеличилось на 51%, достигнув 3,1 тысячи. В то же время резюме от соискателей на должности врачей и медицинских сотрудников поступает крайне медленно. В июле на одну вакансию врача приходилось всего 2,3 резюме.

Эксперты связывают нехватку специалистов с демографическими проблемами и недостатком новых кадров. Даже с повышением заработной платы медработники не проявляют активного желания занимать открытые позиции. Средняя зарплата врачей увеличилась на 10% до 86,2 тысячи рублей, а у медицинского персонала — на 16% до 58,1 тысячи рублей.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")