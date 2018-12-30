Врач-терапевт рассказала, сколько минут в неделю нужно тренироваться для поддержания здоровья

Министерство здравоохранения России регулярно напоминает гражданам о важности физической активности. Для этого с 12 по 18 августа проводится Неделя популяризации активных видов спорта.

Как рассказала "Петербургскому дневнику" кандидат медицинских наук, врача-терапевта клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Ирина Сухомлинова, регулярные физические упражнения помогают снизить тревожность, стабилизировать психоэмоциональное состояние, нормализовать артериальное давление, повысить толерантность к нагрузке и улучшить качество сна. Кроме того, они способствуют сохранению когнитивного здоровья, уменьшению избыточной массы тела и поддержанию корректного веса.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется заниматься спортом не менее 150 минут в неделю, то есть 30 минут упражнений на протяжении пяти дней в неделю. При этом важно помнить, что правильная техника выполнения упражнений является основной профилактикой травм.