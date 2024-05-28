"Флоу фест" – крупнейший кофейный фестиваль Северо-Запада

15 и 16 августа в Севкабель Порту пройдет "флоу фест" — праздник для всех, кто любит кофе, интересуется гастрономией и трендами индустрии. Для посетителей старше 18 лет.

Санкт-Петербург по праву считается кофейной столицей России. "флоу фест" – это шанс оказаться в эпицентре этой культуры и познакомиться с теми, кто ее создаёт и развивает.

Среди участников маркета — известные имена и проекты. Посетители смогут попробовать фирменные напитки, оценить кофе из разных регионов произрастания и приобрести зерна, чай и какао домой и в подарок. В программе заявлено более 40 участников из разных регионов России.

Живая сцена — это новое измерение "флоу феста" 2026 года. В лайнапе десять артистов: Владивостокская инди-группа hehehe, "Перемотка" из Екатеринбурга — пост-панк и нью-вейв, одна из самых многообещающих групп новой волны в русской музыке. RYAB — инди с плотным живым звуком; их песня "Беги" прозвучала в сериале "Жуки" и сделала ребят популярными не только среди любителей жанра. Также среди выступающих: краснодарский Леша Пой — лиричный инди-поп с электроникой и хип-хопом, необычные музыкальные решения и очень честные тексты, Артём Пора Домой из Рыбинска — диджей и продюсер, чьи треки звучат как короткие истории обычного дня: узнаваемо и по-настоящему. Лайн-ап будет дополняться – хедлайнера объявят в июле.

Фото: предоставлено организаторами