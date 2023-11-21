Путин: отношения России и Таджикистана находятся на очень высоком уровне

Президент напомнил, что Россия является основным торгово-экономическим партнером Таджикистана.

Отношения России и Таджикистана находятся на очень высоком уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве.

Глава государства напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет с момента подписания договора о дружбе, взаимной помощи и стратегическом партнерстве между странами. По его словам, отношения России и Таджикистана развиваются поступательно.

Достаточно сказать, что Россия является основным торгово-экономическим партнером – по торговому обороту мы занимаем первое место, 22,9% товарооборота Таджикистана приходится на Россию. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин предложил Совбезу обсудить меры информационной безопасности.

Видео: kremlin.ru