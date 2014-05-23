Путин предложил Совбезу обсудить меры информационной безопасности

Глава государства Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России предложил коллегам обсудить повышение эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности страны. Далее президент предложил с профильным докладом выступить руководителю Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимиру Селину.
У нас сегодня важный и очень актуальный – не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию – вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению.
Владмир Путин, президент РФ
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
Фото и видео: Kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все