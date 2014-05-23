Путин предложил Совбезу обсудить меры информационной безопасности

Глава государства Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России предложил коллегам обсудить повышение эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности страны. Далее президент предложил с профильным докладом выступить руководителю Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимиру Селину.

У нас сегодня важный и очень актуальный – не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию – вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению.

Владмир Путин, президент РФ