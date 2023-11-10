Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

В Кремле рассказали о поездке главы РФ.

Российский президент Владимир Путин заехал в город Ростов-на-Дону после своего рабочего визита в Казахстан. Там глава государства посетил штаб южного военного округа, а также заслушал доклады о ходе проведения специальной военной операции на Украине. Местные военнослужащие и командование ознакомили высокопоставленного гостя с новыми образцами боевой техники страны. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель администрации Дмитрий Песков. Чиновник пояснил, что в поездке политика сопровождали начальник Генерального штаба министерства по обороны Валерий Герасимов, министр обороны Сергей Шойгу, а также другие военачальники.

Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов... Владимира Путина ознакомили с новыми образцами военной техники и сделали доклады по СВО. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Путин призвал правоохранителей активнее пресекать провокации экстремистов.

Фото и видео: Kremlin.ru