Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Российский президент Владимир Путин заехал в город Ростов-на-Дону после своего рабочего визита в Казахстан. Там глава государства посетил штаб южного военного округа, а также заслушал доклады о ходе проведения специальной военной операции на Украине. Местные военнослужащие и командование ознакомили высокопоставленного гостя с новыми образцами боевой техники страны. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель администрации Дмитрий Песков. Чиновник пояснил, что в поездке политика сопровождали начальник Генерального штаба министерства по обороны Валерий Герасимов, министр обороны Сергей Шойгу, а также другие военачальники.
Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов... Владимира Путина ознакомили с новыми образцами военной техники и сделали доклады по СВО.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Путин призвал правоохранителей активнее пресекать провокации экстремистов.
Фото и видео: Kremlin.ru
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