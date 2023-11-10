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Путин призвал правоохранителей активнее пресекать провокации экстремистов

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Глава РФ поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником.

Российские правоохранительные органы должны твердо противостоять провокациям со стороны экстремистов, которые пытаются разрушить межнациональное и межконфессиональное согласие в стране.  Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в видеообращении, опубликованном администрацией по случаю профессионального праздника сотрудников МВД РФ.

Пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, жестко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления.

Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что правительство будет улучшать социальные гарантии для сотрудников органов внутренних дел и членов их семей. Президент заметил, что государство высоко ценит нелегкую работу полиции, которая зачастую связана с риском для здоровья или жизни. Власти укрепят в технической и кадровом вопросах структуру.

Путин может утвердить указ о статусе многодетной семьи в ближайшее время.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, мвд, праздник
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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