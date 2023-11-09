Антон Котяков рассказал о том, что документ проходит согласование в правительстве.

Российский президент Владимир Путин может утвердить указ о статусе многодетной семьи в ближайшее время. Соответствующее заявление в ходе выступления на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященным теме повышения уровня рождаемости в стране, сделал министр по труду и социальной защите населения Антон Котяков. Чиновник заметил, что документ все еще проходит межведомственное согласование. В профильном ведомстве считают, что важно принять отдельный документ с регулирующими пунктами.

У нас разработан проект указа президента, устанавливающий единый статус многодетной семьи, содержащий в себе меры поддержки многодетных семей. Проект указа сейчас проходит межведомственное согласование, надеюсь, что он будет утвержден. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Минтруд в ближайшее время намерен представить поправки по увеличению МРОТ с 2024 года.

Фото и видео: Совет Федерации