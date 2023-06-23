Минтруд в ближайшее время намерен представить поправки по увеличению МРОТ с 2024 года

Антон Котяков рассказал о показателях МРОТ.

Российское министерство по труду и социальной защите подготовило поправки по увеличению уровня МРОТ (минимального размера оплаты труда) на 18,5% с 1 января 2024 года. такие правки были разработаны по поручению главы государства Владимира Путина. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции, организованной на полях федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", сделал глава профильного ведомства Антон Котяков. Чиновник пояснил коллегам, что в ближайшее время эти изменения будут представлены на общественное обсуждение.

С 1 января 2024 года МРОТ возрастет на 18,5% и составит 19 242 рубля. Соответствующие поправки Минтрудом подготовлены и в ближайшее время в соответствии с процедурой будут вынесены на общественное обсуждение. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Эксперт подчеркнул, что с учетом будущего повышения показателей, МРОТ за следующие три года (с 2022 по 2024 год) возрастет более чем в полтора раза - на 66,5 процента.

Минтруд заявил о росте зарплат в России.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр ТАСС