Минтруд заявил о росте зарплат в России

Антон Котяков оценил борьбу работодателя за сотрудников.

Рост заработной платы на территории страны фиксируется на достаточно высоком уровне. Такое мнение в рамках выступления на сессии "Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития", организованного на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году, сделал российский министр по труду и социально защите Антон Котяков. Эксперт добавил, что в текущий момент работодателям страны приходится бороться за сотрудников не только "одними деньгами".

Мы понимаем, что уже не только денежное вознаграждение за свое рабочее место выходит на первый план, выходит на первый план корпоративная культура, вопросы дополнительных социальных гарантий внутри организации. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Котяков заявил, что уровень безработицы на некоторых территориях России превышает 10%.

Фото и видео: ПМЭФ-2023