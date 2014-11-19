Котяков заявил, что уровень безработицы на некоторых территориях России превышает 10%

Глава Минтруда рассказал, что решения для рынка труда прорабатываются.

Уровень безработицы превышает 10% на ряде территорий страны в настоящее время. Соответствующее заявление в ходе выступления на сессии "Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития", организованной в рамках Петербургского международного экономического форума, сделал российский министр по труду и социальной защите Антон Котяков. Эксперт пояснил, что для этих регионов чиновники намерены выработать дополнительные решения по развитию рынка труда.

Мы четко понимаем, что есть ряд территорий, где уровень безработицы превышает 10%. Это трудоизбыточные территории, с которыми нам предстоит целенаправленно, адресно работать... Антон Котяков, глава Минтруда России

Антон Котяков добавил, что самый высокий уровень безработицы в России фиксируется в Ингушетии. Речь идет о статистическом показателе в 27 процентов.

Минтруд заявил, что статус ветерана боевых действий имеют более 133 тыс. участников СВО.

Фото и видео: ПМЭФ-2023