Петербургские соискатели проверяют работодателей перед отправкой резюме

В Петербурге большинство соискателей проверяют информацию о работодателе перед отправкой резюме. Обычно разведку проводят специалисты, которые имеют высокий доход. Об этом сообщили аналитики SuperJob.

Всего 10 процентов кандидатов не читают отзывы сотрудников компании. Они уверены, что на собеседовании поймут особенности предприятия.



Обычно информацию о потенциальном начальнике собирают горожане с зарплатой более 100 тыс. рублей в месяц. Для поиска данных они обращаются к сети Интернет. Они читают отзывы других сотрудников, изучают финансовую и налоговую отчетности, ищут данные о судебных делах.

Ранее мы писали, что кадровый дефицит обострился в Ленобласти в конце 2023 года.

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