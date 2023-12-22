Котяков заявил о ряде случаев злоупотребление маткапиталом в регионах

Глава Минтруда оценил предложение по подтверждению пригодности жилой площади для семей с детьми.

Антон Котяков заявил о ряде случаев злоупотребление материнским капиталом в ряде регионов страны. Соответствующее заявление российский глава министерства по труду и социальной защите сделал, выступая на заседании Совета законодателей в Петербурге. Чиновник отметил, что профильное ведомство наблюдаются в отдельных субъектах государства, поэтому поддерживает инициативу политиков подтверждать пригодность жилья для проживания людей.

Мы действительно сегодня видим... Нам важно совместными усилиями сформировать на региональном уровне межведомственные комиссии, которые бы подтверждали статус жилья с тем, что оно пригодно для проживания. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Минтруд в ближайшее время намерен представить поправки по увеличению МРОТ с 2024 года.

Фото и видео: Совет Федерации