Стал известен размер минимального пособия по уходу за ребенком в 2027 году

На российской территории минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет может составить с 1 февраля 2027 года почти 11,4 тысяч рублей для работающих граждан. Соответствующими статистическими данными поделились журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на текст проекта бюджета от Социального фонда страны. Известно, что в 2028 году показатель может составить уже 11 850 рублей, а в 2029 - 12 325 рублей.
Ранее пресс-служба министерства по труду и социальной защите населения сообщала гражданам, что максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан в следующем году составит свыше 95,5 тысяч рублей.
Соцфонд назвал рост пенсий неработающих россиян в 2027 году.
Фото: Piter.tv
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