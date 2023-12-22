Аналитики рассказали, кто в Петербурге может зарабатывать более 250 тыс. рублей

Санкт-Петербурге в марте больше всего готовы платить адвокату.

Специалисты SuperJob рассказали, кто в Петербурге может зарабатывать более 250 тыс. рублей. Эксперты проанализировали 160 тыс. вакансий.

Больше всего готовы платить адвокату. Компания предлагает кандидату зарплату от 250 тыс. рублей, служебную машину, питание, проживание и прохождение курсов.

На втором месте в топе оказался главный конструктор. Ему предлагают доход от 200 тыс. рублей в месяц. На ту же зарплату могут рассчитывать менеджер по работе с корпоративными клиентами и врач-нейрохирург.

В рейтинг попали вакансии водителя категории "С" и "Е", водителя-экспедитора и разработчика программного обеспечения. Им обещают до 250 тыс. рублей. На четвертом месте – вакансия руководителя дилерского отдела с зарплатой около 200 тыс. рублей. От кандидата требуются навыки и опыт работы на похожей должности.

Программистам "1С" предлагают зарплату до 200 тыс. в месяц. Главному инженеру проекта готовы платить от 150 тыс. рублей.

В топ высокооплачиваемых предложений марта попали вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах.

Ранее мы писали, что Петербург стал лидером по спросу на курьеров зимой.

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