Петербург стал лидером по спросу на курьеров зимой

Компании в Северной столице также увеличили предложения по оплате труда в данной категории на 66%.

Минувшей зимой в Северной столице спрос на курьеров вырос на 79% по сравнению с декабрем - февралем 2022-2023 годов. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на сервис "Работа.ру".

Таким образом, Петербург обошел Московскую (+52%) и Свердловскую области (+36%), Татарстан (+23%) и Москву (+16%) по уровню спроса на курьеров. Компании в городе также увеличили предложения по оплате труда в данной категории на 66%.

Рост интереса со стороны работодателей к найму курьеров объясняется развитием отрасли электронной коммерции и популярностью услуг доставки. В среднем по РФ спрос на эту категорию работников зимой вырос на 34%. Одновременно за указанный период предложения по зарплате для курьеров возросли на 38% и достигли отметки в 112 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV