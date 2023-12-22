Эксперты перечислили самые востребованные вакансии в Петербурге

По данным исследования, число предложений о работе в феврале этого года выросло на 32,7% по сравнению с прошлым годом.

Аналитики компании HeadHunter провели исследование и определили, в каких областях петербургским работодателям наиболее часто требуются новые специалисты. Об этом сообщает "Петроград".

Наибольший рост предложений о работе наблюдается в сфере "управление персоналом". Компании нуждаются в сотрудниках, способных подбирать, обучать и развивать сотрудников. Количество вакансий в этой области выросло на 55%. Кроме того, бизнесу требует рабочий персонал. На третьем месте по востребованности находится персонал общественного питания и туризма.

По данным исследования, число предложений о работе в феврале этого года выросло на 32,7% по сравнению с прошлым годом. Спрос на сотрудников растет в преддверии весны и летнего сезона.

Ранее мы сообщили о том, что кадровый дефицит обострился в Ленобласти в конце 2023 года.

Фото: Piter.TV