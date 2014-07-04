Аналитики назвали самые удачные дни для поездки на дачу под Петербургом

Зеленогорское направление, наоборот, пользуется большей популярностью по выходным.

Самыми спокойными днями для поездок на дачи в пригород Санкт-Петербурга и Ленинградской области оказались вторник и среда. В эти дни активность пользователей мобильной связи за городом снижается на 30–50 % по сравнению с выходными.

К такому выводу пришли аналитики МегаФона после изучения интернет-трафика возле железнодорожных станций Комарово, Сиверское и Репино. Исследование показало, что в начале и конце рабочей недели количество отдыхающих на дачах увеличивается. В понедельник и четверг людей за городом примерно на 20% больше, чем в середине недели. Специалисты связывают это с тем, что многие жители Петербурга стараются продлить отдых перед выходными. На количество поездок также влияет сезонность. Летом интернет-активность на дачных территориях увеличивается на 67 %, а осенью во время сбора урожая показатель растет на 21%. Кроме того, специалисты изучили нагрузку на основные направления пригородных поездов — Гатчинское, Всеволожское, Токсовское и Зеленогорское.

Лидером летнего сезона стало Гатчинское направление. Там пользователи расходуют мобильный интернет в 2–3 раза активнее, чем на других маршрутах. Токсовское и Всеволожское направления чаще загружены в будние дни — примерно на 20 % выше, чем в выходные, поскольку многие жители этих районов ездят в Петербург на работу.

Ранее сообщалось, что петербуржцы оказались привязаны к дачам больше, чем москвичи.

Фото: Piter.TV