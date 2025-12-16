Петербуржцы оказались привязаны к дачам больше, чем москвичи

Исследование показало, что 31% петербуржцев регулярно выращивают на своих участках овощи, зелень и фрукты.

Жители Петербурга демонстрируют значительно более сильную привязанность к дачным традициям и садоводству, чем обитатели столицы. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Профи.ру", опросив жителей российских городов-миллионников в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Исследование показало, что 31% петербуржцев регулярно выращивают на своих участках овощи, зелень и фрукты. Этот показатель заметно выше московского, где постоянным садоводством занимаются лишь 24% жителей. Благодаря такой вовлечённости Санкт-Петербург вошёл в четвёрку городов-лидеров по этому показателю, наряду с Самарой, Волгоградом и Челябинском.

Однако для петербуржцев дача — это не только грядки. Аналитики отмечают важную ментальную особенность: загородный участок для жителей Северной столицы является в первую очередь пространством для отдыха, душевного общения с близкими и сохранения семейных традиций, а не местом для изнурительного труда.

Это отношение отражается и на подходах к обустройству дачи. Молодое поколение дачников (18–34 года) охотно делегирует сложные задачи. Почти каждый десятый (9%) готов нанять профессионалов для ремонта дома, а 8% — для сантехнических и электромонтажных работ или установки теплиц.

В то же время около 40% опрошенных россиян зрелого возраста (45+) заявили, что принципиально не доверяют свой участок посторонним и предпочитают делать всю работу своими руками.

Фото: Piter.TV