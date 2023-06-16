Минтруд заявил, что статус ветерана боевых действий имеют более 133 тыс. участников СВО

Ольга Баталина рассказала о соцподдержке бойцов СВО.

Статус российского ветерана боевых действий уже получили более 133 тысяч участников специальной военной операции на Украине. Соответствующей статистикой с коллегами на заседании Петербургского международного экономического форума в 2023 году поделилась заместитель министра по труду и социальной защите Ольга Баталина. Чиновница пояснила, что такой статус даст гражданам страны право на получение мер социальной поддержки от государства.

Все ребята, которые сегодня проходят службу в зоне СВО, независимо от способа их мобилизации, все они имеют право на присвоение статуса ветерана боевых действий. Такое присвоение статуса идет уже сегодня. 133,5 тыс. участников... Ольга Баталина, замглавы Минтруда РФ

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Фото и видео: ПМЭФ-2023