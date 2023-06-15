Котяков назвал данные по уровню бедности в России

Глава Минфина оценил работу правительства.

Уровень бедности в России по результатам прошлого года составил 9,8%, а целевой ориентир – снижение этого показателя в 2030 году до 6,5%. Соответствующее заявление в рамках интервью журналистам телеканала "Россия-24" сделал российский министр по труду и социальной защите Антон Котяков. Чиновник принял участие в записи эфира на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Он пояснил прессе, что важно не останавливаться на достигнутом результате.

Если мы говорим в целом об уровне бедности, то по итогам 2022 года бедность в нашей стране находится на отметке 9,8%. Опять-таки, за последние три года мы видим динамику к снижению, 9,8% - это в принципе очень хороший показатель с точки зрения его соотнесения с прошлыми периодами. Антон Котяков, глава Минтруда Росии

Жители новых регионов получили 70 тыс. сертификатов на маткапитал.

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