Жители новых регионов получили 70 тыс. сертификатов на маткапитал

Антон Котяков рассказал о соцподдержке семей.

Почти 70 тысяч семей из новых регионов России получили сертификаты на материнский капитал. Соответствующее заявление в ходе выступления на расширенном заседании коллегии министерства по труду и социальной защите населения сделал профильный министр Антон Котяков.

Программа материнского капитала сейчас доступна и реализуется в новых субъектах РФ. Сейчас уже почти 70 тысяч семей из Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья получили сертификаты. Антон Котяков, глава Минтруда России

Напомним, что материнский капитал представляет из себя меру правительственной поддержки российских семей национального проекта "Демография". С 2007 года право на госпомощь получили семьи, в которых также был рожден или усыновлен второй ребенок, далее - любой последующий ребенок. После социальной индексации на 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тысяч рублей на первого ребенка.

Минтруд: в 2023 году единое пособие смогут получить 10 млн детей и беременных женщин.

Фото и видео: Вконтакте / Минтруд России