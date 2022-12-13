Минтруд: в 2023 году единое пособие смогут получить 10 млн детей и беременных женщин

Глава российского министерства по труду и социальной защите Антон Котяков рассказал о том, что в 2023 году единое пособие смогут получить 10 млн детей и беременных женщин по стране. Соответствующей статистикой чиновник поделился с коллегами из кабинета министров и главой государства на правительственном совещании. Эксперт пояснил, что деньги перечисляются семьям спустя несколько дней после назначения данного пособия. Специалист добавил, что переход на данные выплаты также коснутся и новых территорий РФ. Документы подготавливались совместно с представителями ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Эти четыре закона вчера были приняты Госдумой и сегодня одобрены Советом Федерации.
С 1 марта у нас начнется плавный переход предоставления всего объема мер социальной поддержки для граждан в новых субъектах в соответствии с федеральным законодательством.
Антон Котяков, глава Минтруда РФ
Минтруд сообщил, что один рабочий день мобилизованных засчитывается в стаже за два.
Фото и видео: Правительство России
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