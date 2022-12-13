  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:48
105
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минтруд: в 2023 году единое пособие смогут получить 10 млн детей и беременных женщин

0 0

Антон Котяков рассказал о ситуации с соцпомощью новым регионам.

Глава российского министерства по труду и социальной защите Антон Котяков рассказал о том, что в 2023 году единое пособие смогут получить 10 млн детей и беременных женщин по стране. Соответствующей статистикой чиновник поделился с коллегами из кабинета министров и главой государства на правительственном совещании. Эксперт пояснил, что деньги перечисляются семьям спустя несколько дней после назначения данного пособия. Специалист добавил, что переход на данные выплаты также коснутся и новых территорий РФ. Документы подготавливались совместно с представителями ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Эти четыре закона вчера были приняты Госдумой и сегодня одобрены Советом Федерации.

С 1 марта у нас начнется плавный переход предоставления всего объема мер социальной поддержки для граждан в новых субъектах в соответствии с федеральным законодательством.

Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Минтруд сообщил, что один рабочий день мобилизованных засчитывается в стаже за два.

Фото и видео: Правительство России

Теги: антон котяков, единое пособие, минтруд, новые регионы, соцпомощь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Zhornik Kamilla
Сегодня 12:30

Жена купила капли, что кардинально улучшили наш сeкc, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. А жена стала развратной и готовой на все и оргазмы крутые. Это новый мир в сeкce, жалею лишь что раньше не попробовали! Советую всем попробовать, реально крутая штука, жена покупала здесь -----  https://paply.org/konan

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии