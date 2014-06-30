Психологи назвали признаки обреченных на крах отношений

Эксперты в области психологии назвали ключевые признаки, которые могут указывать на скорый разрыв в отношениях. Наблюдения специалистов приводит Huffington Post.

Сексопатолог Тэмми Нельсон отнесла к таким сигналам физическое и эмоциональное насилие, а также измены одного или обоих партнеров. При этом, по ее словам, существует и менее очевидный признак — отказ от поцелуев. Специалист отметила, что если человек понимает, что больше не может выносить поцелуи с партнером и это чувство не проходит, возможно, отношения подходят к концу.

Психолог Мэри Лэнд указала на другой важный фактор — эмоциональный дисбаланс. По ее словам, если отношения требуют слишком много ресурсов и мешают личному развитию, это может быть сигналом, что их не стоит продолжать. Она пояснила, что когда отношения отнимают столько энергии, что мешают карьере, дружбе и другим целям, это тревожный знак. Семейный психотерапевт Джон Амодео добавил, что о кризисе может свидетельствовать отказ партнера работать над проблемами. Речь идет о нежелании обращаться к специалистам или менять поведение. Еще одним признаком он назвал равнодушие к потребностям другого человека.

