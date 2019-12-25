Тимати эмоционально отреагировал на жалобы журналистки Ксении Собчак

Певец Тимур Юнусов (Тимати) горячо отреагировал на ситуацию с побегом Ксении Собчак в Литву. Своим мнением рэпер поделился в своем микроблоге.
Российский исполнитель уверен, что журналистке следует задуматься, почему люди ликуют, когда она сбежала из страны и в ее доме проводят обыски. Тимати отметил, что Собчак пользовалась своей безнаказанностью и "надменно топтала людей". Рэпер призвал ее думать не только о рейтингах, но и чувствах других.
Сколько людей ты "ушатала" в эфире и за его пределами? Надменно топтала, набирая рейтинг.
Тимати, певец
Тимати добавил, что талант телеведущей многие признают, а вот поведение не понимают. Он считает, что ей пора "снять корону" с головы.
Ранее на Piter.tv: Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы.
Фото: Global Look Press | Alexander Kulebyakin
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