Тимати эмоционально отреагировал на жалобы журналистки Ксении Собчак

Тимати обвинил ведущую программы "Осторожно: Собчак" в том, что она "надменно топтала людей, набирая рейтинги".

Певец Тимур Юнусов (Тимати) горячо отреагировал на ситуацию с побегом Ксении Собчак в Литву. Своим мнением рэпер поделился в своем микроблоге.

Российский исполнитель уверен, что журналистке следует задуматься, почему люди ликуют, когда она сбежала из страны и в ее доме проводят обыски. Тимати отметил, что Собчак пользовалась своей безнаказанностью и "надменно топтала людей". Рэпер призвал ее думать не только о рейтингах, но и чувствах других.

Сколько людей ты "ушатала" в эфире и за его пределами? Надменно топтала, набирая рейтинг. Тимати, певец

Тимати добавил, что талант телеведущей многие признают, а вот поведение не понимают. Он считает, что ей пора "снять корону" с головы.

Ранее на Piter.tv: Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы.

Фото: Global Look Press | Alexander Kulebyakin