В сети появилось видео пересечения границы.

Ксению Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник.

Журналистку заметили у пункта пропуска Видзы на белорусско-литовской границе, который она прошла пешком. Видеозапись, на которой можно увидеть Собчак, опубликовал Telegram-канал "ТРИ СЕСТРЫ".

Напомним, 26 октября стало известно, что в доме Ксении Собчак проводили обыски по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Его обвиняют в вымогательстве.

Ранее мы сообщали, что суд арестовал бывшего главреда Tatler по делу о вымогательстве у главы "Ростеха"

Видео: Telegram / ТРИ СЕСТРЫ