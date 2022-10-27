Суд арестовал бывшего главреда Tatler по делу о вымогательстве у главы "Ростеха"

Ариан Кузьмин будет находиться под стражей до 24 декабря.

Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего главного редактора издания Tatler Ариана Кузьмина по уголовному делу о вымогательстве у главы "Ростеха". В тот же день инстанция выбрала меру пресечения для коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова.

Напомним, что Кузьмина и Суханова обвиняют по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Сергея Чемезова за неопубликование негативных материалов в Telegram-каналах. Сторона защиты просила суд избрать фигурантам расследования меру пресечения, которая не была бы связана с содержанием под стражей. Обвинение настаивало на заключении подозреваемых в СИЗО. Инстанция постановила удовлетворить ходатайство следователя. Кузьмин будет находиться под стражей 1 месяц 29 суток (до 24 декабря 2022 года). На аналогичный срок арестован коммерческий директор из "Oсторожно Media" Кирилл Суханов.

Доцента СПбГУ уволили из-за участия в акции против мобилизации.

Фото и видео: пресс-служба Тверского суда Москвы