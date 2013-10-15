Доцента СПбГУ уволили из-за участия в акции против мобилизации

Вуз решил прекратить с преподавателем трудовые отношения из-за "аморального поступка, несовместимого с продолжением работы".

Стало известно, что преподавателя факультета свободных искусств и наук СПбГУ Дениса Скопина уволили после того, как его задержали на акции против мобилизации. Об увольнении сообщил в соцсетях коллега Скопина из Европейского университета Иван Курилла.

Курилла опубликовал скан соответствующих документов. В одном из них указано, что Скопин отбыл административный арест, позже провели административную служебную проверку. После этого вуз решил прекратить с преподавателем трудовые отношения из-за "аморального поступка, несовместимого с продолжением работы".

Скопин не согласился с приказом и написал об этом в документе. Он планирует обжаловать его в трудовой инспекции. Курилла добавил, что ему "в этом контексте представляется аморальным поведение руководства СПбГУ".

Напомним, из петербургского филиала Высшей школы экономики уволили социолога Искандера Ясавеева* (признан Минюстром СМИ-иноагентом) с должности старшего научного сотрудника Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ. Решение приняли через три дня после того, как мужчина получил новый "статус". Ранее, в августе, у социолога прошли обыски. После этого вуз решил не заключать с Ясавеевым* договор о внутреннем совместительстве на долях ставки профессора, хотя это было в планах. Обыски были связаны, вероятно, с пацифистской позицией мужчины, соответствующими постами в соцсетях и колонками в СМИ.

Ранее полицейских уволили после жесткого задержания пожилой женщины у станции метро "Удельная".

Фото: artesliberales.spbu.ru

*признан Минюстом СМИ-иноагентом