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Полицейских уволили после жесткого задержания пожилой женщины у станции метро "Удельная"

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Свидетели происходящего осудили полицейских, но остановить их не смогли.

Из ГУ МВД по Петербургу и области уволили двух мужчин, которые задерживали пожилую женщину с применением силы в сентябре 2022 года. Пенсионерка продавала цветы у станция метро "Удельная", это не понравилось полицейским. В ведомстве провели проверку после обращения депутата Алексея Зинчука.

Как стало известно, в МВД провели служебную проверку после случая на Елецкой улице. 

По результатам служебной проверки установлено, что сотрудники полиции осуществлявшие задержание, совершили действия, которые противоречат требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной деятельности сотрудника органов внутренних дел...

говорится в сообщении.

В соответствии с Федеральным законом №342 мужчин уволили.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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