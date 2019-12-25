Прокуратура Петербурга защитила сотрудника, которого уволили на больничном

Мужчина оформил листок временной нетрудоспособности, а также уведомил работодателя.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства по обращению местного жителя.

Установлено, что в конце прошлого года мужчина заболел и был вынужден остаться дома ради лечения. Он оформил листок временной нетрудоспособности, а также уведомил работодателя. Однако генеральный директор коммерческой организации применил к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения за прогул, сообщило надзорное ведомство 22 октября.

Прокурор обратилась в суд с иском о признании увольнения незаконным и взыскании компенсации морального вреда в пользу сотрудника. Требования удовлетворили.

Ранее мы рассказывали о том, что пострадавшая на гололеде пенсионерка получила 300 тыс. рублей компенсации в Петербурге. Женщине диагностировали закрытый оскольчатый перелом левого предплечья со смещением.

Фото: Piter.TV