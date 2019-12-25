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Пострадавшая на гололеде пенсионерка получила 300 тыс. рублей компенсации в Петербурге
Сегодня, 9:52
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Пострадавшая на гололеде пенсионерка получила 300 тыс. рублей компенсации в Петербурге

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Женщине диагностировали закрытый оскольчатый перелом левого предплечья со смещением.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению 74-летней местной жительницы. В декабре 2023 года женщина поскользнулась и упала на тротуаре на улице Савушкина, который не был убран и обработан от наледи. В результате пенсионерке диагностировали закрытый оскольчатый перелом левого предплечья со смещением. Она перенесла операцию, рассказали 22 октября в надзорном ведомстве. 

Прокурор подал в суд иск о компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, пострадавшей выплатили 300 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: петербургская организация задолжала сотрудникам свыше 600 тыс. рублей. После вмешательства прокуратуры права работников восстановили. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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