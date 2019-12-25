Пострадавшая на гололеде пенсионерка получила 300 тыс. рублей компенсации в Петербурге

Женщине диагностировали закрытый оскольчатый перелом левого предплечья со смещением.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению 74-летней местной жительницы. В декабре 2023 года женщина поскользнулась и упала на тротуаре на улице Савушкина, который не был убран и обработан от наледи. В результате пенсионерке диагностировали закрытый оскольчатый перелом левого предплечья со смещением. Она перенесла операцию, рассказали 22 октября в надзорном ведомстве.

Прокурор подал в суд иск о компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, пострадавшей выплатили 300 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: петербургская организация задолжала сотрудникам свыше 600 тыс. рублей. После вмешательства прокуратуры права работников восстановили.

Фото: Piter.TV