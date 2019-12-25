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Из петербургской Вышки уволили социолога Искандера Ясавеева*
Сегодня, 14:53
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Из петербургской Вышки уволили социолога Искандера Ясавеева*

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Из петербургского филиала Высшей школы экономики уволили социолога Искандера Ясавеева* (признан Минюстром СМИ-иноагентом) с должности старшего научного сотрудника Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ. Решение приняли через три дня после того, как мужчина получил новый "статус".

И уже 10 октября, в первый рабочий день после этого признания руководство НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге уволило меня с невнятной формулировкой: "в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных условий трудового договора". Приказ прислали по электронной почте сегодня (13 октября) утром, до этого со мной никто из НИУ ВШЭ по поводу работы и расторжения договора не связывался.

написал Ясавеев* в соцсетях.

Ранее, в августе, у социолога прошли обыски. После этого вуз решил не заключать с Ясавеевым* договор о внутреннем совместительстве на долях ставки профессора, хотя это было в планах. Обыски были связаны, вероятно, с пацифистской позицией мужчины, соответствующими постами в соцсетях и колонками в СМИ. 

Ученый отметил, что 7 лет назад, когда он пришел во ВШЭ, учреждение было "другим университетом". 

Фото: Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / Искандер Ясавеев*

*признан Минюстом СМИ-иноагентом

Теги: ниу вшэ, социолог, увольнение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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