Из петербургской Вышки уволили социолога Искандера Ясавеева*

Из петербургского филиала Высшей школы экономики уволили социолога Искандера Ясавеева* (признан Минюстром СМИ-иноагентом) с должности старшего научного сотрудника Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ. Решение приняли через три дня после того, как мужчина получил новый "статус".

И уже 10 октября, в первый рабочий день после этого признания руководство НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге уволило меня с невнятной формулировкой: "в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных условий трудового договора". Приказ прислали по электронной почте сегодня (13 октября) утром, до этого со мной никто из НИУ ВШЭ по поводу работы и расторжения договора не связывался. написал Ясавеев* в соцсетях.

Ранее, в августе, у социолога прошли обыски. После этого вуз решил не заключать с Ясавеевым* договор о внутреннем совместительстве на долях ставки профессора, хотя это было в планах. Обыски были связаны, вероятно, с пацифистской позицией мужчины, соответствующими постами в соцсетях и колонками в СМИ.

Ученый отметил, что 7 лет назад, когда он пришел во ВШЭ, учреждение было "другим университетом".

Фото: Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / Искандер Ясавеев*

*признан Минюстом СМИ-иноагентом