"Всех скептиков ждет разочарование": продюсер "Холостяка" рассказал о новом сезоне с Тимати

14 марта в 19:00 на телеканале ТНТ стартует самый яркий и незабываемый сезон шоу "Холостяк". В этот раз свое сердце девушкам откроет музыкант и бизнесмен Тимур Юнусов (более известный как Тимати). Он талантлив, богат, успешен и очень известен!

Piter.TV пообщался с креативным продюсером проекта Арменом Оганяном и узнал некоторые подробности о предстоящей премьере.

Главным героем нового сезона стал Тимати. Почему выбрали именно этого Холостяка? Учитывая, что он недавно расстался с Анастасией Решетовой, пользователи интернета сочли это странным шагом.

Информацию о том, что Тимур расстался с Анастасией, они (пользователи интернета – прим. Ред.), как и я, узнали из интернета. То есть никто не знает событий внутри самой семьи. Тимур оказался в статусе холостяка на момент старта проекта. Не использовать это было бы огромным упущением. И то, как они расстались с Настей, пример адекватных партнерских отношений. Обвинять Тимура в неискренности его решения я не буду, потому что провел с ним почти два месяца на съемках, и много было разговоров до старта проекта. Это отличный кандидат, глаза которого загорелись при первом же пересечении с девушками. Я думаю, что всех скептиков ждет разочарование.

Как выбирают Холостяка? В стране множество неженатых мужчин, какие критерии отбора?

Лично я не принимал участие в отборе, а точнее в утверждении главного героя. Но вроде как он должен обладать единственным критерием – быть холостым. Остальные его "заслуги" могут меняться от сезона к сезону. Наши последние сомнения улетучились в момент объявления имени главного героя, и последовавшего за ним притока анкет-заявок на сайте.

Как проходит отбор участниц на шоу?

Есть несколько этапов кастинга. Все анкеты-заявки, попадающие через сайт к нам, обрабатывает наш кастинг-директор и ее помощницы. Дальше девочки записывают короткую видео-визитку, а уже потом приглашаются на личный кастинг, в котором также может быть несколько этапов. Как правило, Холостяк видит девочек впервые уже на съемочной площадке. Но в этом году все иначе. Тимур сам пригласил нескольких девушек стать участницами сезона. Кроме того, на первой же вечеринке всех девушек ждал сюрприз, ведь Холостяк знал почти все их секреты.

В какой стране велись съемки нового сезона?

Пандемия внесла существенные ограничения в выбор страны. Мы рассматривали остров Занзибар (Танзания), но столкнулись с проблемой, которую решить очень сложно – свежие розы. Без живых роз, как главного символа, снимать проект просто невозможно. Так появился Дубай, мы обсудили это вместе с Тимуром, и он назвал сразу несколько отличных свиданий, которые там можно устроить. Выбор был очевиден, и мы полетели именно туда.

Шоу "Холостяк" стартует на канале ТНТ 14 марта, а в сети уже ведется активное обсуждение. В частности, сам Тимати раскрыл несколько новых правил программы. Так, участницам будут вручать не только красные розы, традиционные для шоу, но также черные, белые и впервые в мировой истории проекта — золотые. Что будут обозначать все эти цвета?

Рассказать сейчас значения роз разного цвета – это как описать правила кёрлинга, не показывая саму игру. Но самое важное, что ценность этих роз оценят девушки внутри проекта. Но не все "новые" розы понравятся участницам, с кем-то они сыграют злую шутку.

Какие еще нововведения ждут зрителей?

Все, что сейчас не расскажешь, полностью разрушает интригу, которую мы пытаемся сохранить с момента финала шоу.

Пожалуй, единственную новинку, которую можно открыть – это еженедельные встречи девочек с Холостяком. То есть Тимур будет появляться не только на Церемониях Роз, а приходить на виллу к девушкам каждую неделю, чтобы общаться с ними и пытаться определить свои чувства к каждой.

В СМИ появилась информация, что Тимати подарит своей избраннице кольцо за 22 млн рублей. По другой информации, музыкант вообще не выберет себе невесту. Как-то можете прокомментировать эту информацию?

Я видел кольцо, точную стоимость его не знаю, но она приблизительно равна тому счастью, которое было в глазах девушки, которой Тимур это кольцо вручил. Очень сложно спорить с теми, кто не верит в сказку или счастливый конец, сказка – это вообще достаточно иррациональная вещь. Все будет отлично, как минимум у одной из финалисток, у второй, к сожалению, на глазах будут слезы.

Тимати заявил, что сезон с его участием будет лучшим за всю историю проекта. В свою очередь Моргенштерн двусмысленно отметил, что лучший сезон еще впереди. Возможно ли, что эпатажный музыкант станет следующим Холостяком?

Моргенштерн – точно нет. А вот Алишер Тагирович Валеев вполне может оказаться отличным кандидатом.

Все Холостяки так и не смогли продолжить отношения со своими избранницами за пределами проекта. Как считаете, почему?

"Все Холостяки в России" – это важное уточнение. Допустим, на Украине свадьба состоялась только по итогам 9-ого сезона (это, кстати, наш ведущий Никита Добрынин постарался). В американском варианте свадьба состоялась только в 13-ом сезоне. Но самое интересное, что Холостяк женился в итоге не на той финалистке, которая как бы "победила". Вообще как показывает практика, сыграть свадьбу не такая большая проблема, а вот сохранить отношения в браке не всегда выходит даже у пар, которые сформировались за переделами телевидения. Отношение – это работа. Возможно, в "Холостяке" все начинается настолько сказочно, что многим не удается перейти эту стадию и пойти дальше. Но я очень надеюсь, что через год я сам буду перечитывать эту статью и удивляться, как все оказалось проще.

Фото: Instagram / holostyak.tnt.official, timatiofficial, morgen_shtern

Видео: пресс-служба ТНТ