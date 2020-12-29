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ТВ-3 раскрыл дату выхода нового сезона шоу "Последний герой"
Сегодня, 11:35
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Alena_Zinovieva

ТВ-3 раскрыл дату выхода нового сезона шоу "Последний герой"

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Премьера состоится 6 февраля в 19:00.

Названа дата выхода нового сезона шоу "Последний герой. Чемпионы против новичков". Премьера состоится на телеканале ТВ-3 6 февраля в 19:00.

Участие в проекте примут победители и участники предыдущих сезонов "Последнего героя", выбранные в ходе зрительского голосования. В их числе Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун. Им противостоит племя телезрителей, которое собрали по итогам открытого всероссийского кастинга.

Вести "Последний герой" уже в третий раз будет Яна Троянова. Съемки пройдут в африканском Занзибаре.

Ранее о своем желании стать ведущей "Последнего героя" заявила Ольга Бузова. Троянова в свою очередь высмеяла мечту своей предполагаемой соперницы.

Фото: пресс-служба ТВ-3

Теги: последний герой, тв 3, яна троянова
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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