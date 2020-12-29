Яна Троянова высмеяла мечту Бузовой стать ведущей шоу "Последний герой"

Телеведущая заявила, что идеально подходит на эту роль.

Российская актриса и телеведущая Яна Троянова высмеяла Ольгу Бузову, которая заявила о желании стать ведущей программы "Последний герой" на ТВ-3. Бузова уверена, что отлично подошла бы на эту роль.

"Вышла встречать новую ведущую. Но ее самолет посадили в Шереметьево. Придется все делать самой! Ну, вы сами напросились! Новый сезон "Последнего Героя", Африка, погнали!" – написала Троянова в Instagram, напомнив о недавнем скандале с Бузовой.

Напомним, Ольга устроила скандал, когда самолет, в котором она летела, развернули от аэропорта Внуково и направили в Шереметьево. Артистка бурно выражала свое недовольство, за что ее назвали слишком "пафосной".

Ранее Ольга Бузова объявила о расставании с Давой.

Фото: Instagram / troyanovayana