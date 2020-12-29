Ольга Бузова заявила о желании стать ведущей шоу "Последний герой"

Она уверена, что эта работа создана для нее.

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова хотела бы заменить актрису Яну Троянову на посту ведущей шоу "Последний герой". Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

Такая "сумасбродная" идея посетила Ольгу во время зимнего отдыха на Мальдивах. Ей не хватало съемок и рабочего драйва, однако в суровые -17 в Москве возвращаться не хотелось. В момент внутренних противоречий Бузова вспомнила о шоу "Последний герой".

"Еще 20 лет назад я с замиранием сердца смотрела первый сезон и так хотела поучаствовать, проходить сложные испытания, побороться за первое место. Со временем амбиции выросли, и я уже видела себя ведущей шоу", - написала девушка, добавив, что все мечты можно воплотить в реальность, если очень захотеть.

Ранее мы писали, что на "России-1" стартовал 12-й сезон шоу "Танцы со звездами". Одним из участников проекта стал возлюбленный Ольги Бузовой, рэпер DAVA.

Фото: Instagram / buzova86