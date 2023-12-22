Петербургские полицейские поздравили с Днем Победы ветерана ВОВ в Мариуполе

Петербургские полицейские накануне, 9 мая, поздравили в Мариуполе ветерана Великой Отечественной войны Волошина Степана Васильевича. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Отмечается, что через две недели Степан Васильевич отметит свой 105-й день рождения. Долгожителю вручили подарки и поздравили с Днем Победы, пожелали здоровья, благополучия, долгих лет жизни.
Степан Волошин оказался на войне еще 1939 году и своими глазами видел, как немецкое руководство подписывало пакт о капитуляции. Он совершил множество подвигов и был награжден орденами и медалями, получил орден Красной Звезды.
Ранее мы писали, что День Победы в Петербурге закончился потрясающим салютом.
Фото: Piter.tv
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